Presadil sa po dlhých mesiacoch. Suslov je devätnásty Slovák s gólom v Serii A

RÍM. Tomáš Suslov si otvoril strelecký účet vo futbalovej Serii A ako devätnásty Slovák. Jeho Verona remizovala v nedeľnom dueli 22. kola s Frosinone 1:1 a práve on poslal domácich do vedenia z penalty.

"So zápasom som spokojný. Je mi ľúto fanúšikov, pretože by bolo pekné zakončiť tento výkon víťazstvom. Nepodarilo sa nám to, ale musím poďakovať mužstvu za prístup, za to, ako sa vyrovnáva s rôznymi ťažkosťami. Meníme sa a už vidím dôležité náznaky zmeny," povedal tréner domácich Marco Baroni pre talianske médiá.

Priaznivci klubu nie sú spokojní s odchodom mnohých hráčov, ku ktorému vedenie pristúpilo z finančných dôvodov. Svoj postoj dali najavo aj počas stretnutia, keď protestovali proti prezidentovi Mauriziovi Settimu.

"Netrénoval som len hráčov, ktorí odišli, viedol som všetkých. Viem, že sú tu chalani, ktorí môžu naplniť naše očakávania a aj ich naplnia," doplnil Baroni.

Verone i nováčikovi z Frosinone patria pozície v druhej polovici tabuľky blízko zóny zostupu. Domáci poskočili vďaka remíze do zóny bezpečia a hostia sa od nej vzdialili na päť bodov.