Nevídaná senzácia v Slovnaft Cupe. Tím z okresu po práci vyradil treťoligistu

Mužstvo, ktoré hrá o štyri súťaže vyššie prehralo v dedinke so 658 obyvateľmi 3:4 po pokutových kopoch.

„Úžasný pocit. Je to jeden z najväčších úspechov nášho klubu. Nikdy sme proti takémuto mužstvu nehrali. A nie, že by sme ho ešte zdolali,“ nadšene pre Sportnet povedal hrajúci asistent trénera Denis Bališ.

„Pár známych to skúsilo podať. A mali šťastie. Pre ľudí z obce je to veľká vec. Oslavovalo sa do skorého rána,“ dodal.