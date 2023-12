V tíme majú olympionika a majstra sveta. Vysokohorská obec je raritou

TJ Družstevník Látky píše historickú sezónu. Miestny klub ju potvrdil postupom do semifinále Prezidentského pohára , súťaže, ktorá je určená pre víťazov oblastných líg z celého Slovenska.

Po prvý raz v novodobej histórii postúpili Látky do krajskej súťaže – šiestej ligy SsFZ, v ktorej zimujú na skvelom druhom mieste.

LÁTKY. Prezliekali sa v drevených búdach a sprchovali v studenej vode. Pred dvadsiatimi rokmi to tam mali futbalisti tvrdé.

„Pohár poznáme, ale nevedeli sme do čoho ideme. Chceli sme skúsiť niečo nové a stojí to za to. Aktuálne prežívame veľkú eufóriu,“ povedal pre Sportnet vedúci TJ Družstevník Látky Milan Hazucha.