Kahn sa vyjadril jasne. Podľa neho líder Bayernu nikam neodchádza

MNÍCHOV. Výkonný riaditeľ Bayernu Mníchov Oliver Kahn zamietol špekulácie o odchode Thomasa Müllera do tímu, v ktorom by mal väčšiu minutáž v zápasoch. "To sa nestane," uviedol bývalý brankár pre Sport Bild.

Rovnaký denník prišiel nedávno s informáciou, že jedna z líderských osobností premýšľa nad odchodom, pretože nebola spokojná s vyťažením pod trénerom Julianom Nagelsmannom a jeho nástupcom Thomasom Tuchelom.