Škriniar verí, že hviezdny útočník neskóruje ani v odvete: Bude to zápas o všetko

Švédi sú lídri prvej skupiny s desiatimi bodmi, rovnaký počet má aj Slovensko, no disponuje horším skóre (8:3).

"Sokoli" odohrajú v piatom kole C-divízie Ligy národov na pôde severského súpera kľúčový duel v boji o postup do "béčka". V októbri s týmto súperom remizovali na Tehelnom poli 2:2.

"Tre kronor" taktiež inkasovali trikrát, no majú na konte 11 presných zásahov a v prípade remízy tak budú v lepšej východiskovej pozícii ako Slováci.

U nich to bude možno ešte ťažšie, vrátil sa im Isak. My máme dostatočnú kvalitu, aj keď niektorí hráči vypadli. Nehovorím, že vieme ako na nich, ale môžeme si zobrať veci z prvého zápasu.

"Bude to zápas všetko alebo nič, duel o prvé miesto. Musíme sa na to dobre nachystať, domáce stretnutie bolo ťažké, pretože tí Švédi tu išli naplno, vysoko napádali a na celom ihrisku hrali jeden na jedného.

"Možno treba vedieť vyhodnotiť tie situácie, kedy môžeme hrať svoj futbal a kedy to nejde. Vtedy si pomôcť nejakou loptou za obranu a hlavne trhať ich rozostavenie, robiť prázdne nábehy, nech sa vytvorí priestor," vysvetlil.

Priznal, že pred októbrovým duelom vedeli o agresivite súpera, no aj tak ich prekvapila a za stavu 0:2 sa museli vracať do zápasu.

Ako mať navrch, ako možnože vyjsť z pressingových situácií. Musíme sa tu dobre nachystať a ja verím, že to zvládneme," povedal Škriniar na pondelkovom mediálnom brífingu v Senci.

Má fantastickú formu a teraz to potvrdzuje. Góly dáva všade a proti hocikomu, budeme ho musieť strážiť, aby mu to proti nám nevyšlo," povedal Škriniar.

Jeho národný tím ide do kľúčovej fázy Ligy národov bez niekoľkých dôležitých hráčov, v ohrození je aj štart Petra Pekaríka.

"Som rád, že som odohral 90 minút a dostal sa do zostavy. Vyhrali sme, čo je super, takže som prišiel pozitívne naladený, ale do reprezentácie tak chodím vždy," zhodnotil Škriniar.

Tridsaťosemročný pravý obranca má svalový problém a v sobotnom zápase Žiliny na pôde Michaloviec (1:1) striedal ešte pred polčasovou prestávkou.

"Zranenia ma vždy mrzia, sám som si tým prešiel v uplynulých dvoch rokoch. Viem, aké je to náročné, keď nemôžete zasiahnuť do dôležitého zápasu, ako je ten proti Švédsku. Verím, že zranení chalani budú čoskoro fit, vrátia sa do reprezentácie a bude sa im dariť v kluboch," povedal Škriniar.

Tabuľka skupiny 1 C-divízie Ligy národov