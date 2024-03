Škandál v Argentíne. Štyria futbalisti boli zatknutí za údajné znásilnenie

Práve on ju mal pozvať do hotelovej izby, hráč popiera akúkoľvek vinu. Klub vo vyhlásení uviedol, že pozastavil zmluvy všetkým štyrom hráčom.

Patricia Neme, právnička údajnej obete, pre argentínske médiá uviedla, že prvý kontakt so ženou mal nadviazať brankár Sosa.

Vélez Sarsfield je desaťnásobný argentínsky šampión a má aj trofej z prestížneho Pohára osloboditeľov z roku 1994.

"Náš klub zdôrazňuje najhlbšie znepokojenie nad tým, čo sa možno stalo. Ak sa to potvrdí, bude to jednoznačne v rozpore so zásadami a hodnotami našej inštitúcie," uviedol Vélez Sarsfield vo vyhlásení.