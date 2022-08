Maribor v Európskej lige končí, Slovácko so Slovákmi potrápilo Fenerbahce

BRATISLAVA. Futbalisti HJK Helsinki postúpili do play off Európskej ligy. Vo štvrtkovej odvete 3. predkola uspeli na domácom ihrisku nad NK Maribor 1:0, z prvého zápasu mali náskok 2:0. V play off ich čaká dánsky Silkeborg.

1. FC Slovácko v základnej zostave so slovenským obrancom Patrikom Šimkom remizovalo v domácej odvete s Fenerbahce Istanbul 1:1. Do play off tak postúpil turecký klub, ktorý vyhral v prvom zápase 3:0.

Európska liga - 3. predkolo, odveta:

HJK Helsinki - NK Maribor 1:0 (0:0)

/prvý zápas 2:0, postúpili Helsinki/