Holanďan reaguje na kritiku Koemana ostrými slovami, končí v národnom mužstve

AMSTERDAM. Holandský futbalový reprezentant Steven Bergwijn ostro skritizoval trénera Ronalda Koemana za to, že ho nezaradil do národného mužstva z dôvodu prestupu do Saudskej Arábie.

Dvadsaťšesťročný útočník nedávno prestúpil z Ajaxu Amsterdam do tímu Al-Ittihad a Koeman ho na tlačovej konferencii v utorok obvinil z „nedostatku športových ambícií“.

Bergwijna, ktorý reprezentuje od roku 2018 a bol súčasťou holandského tímu na tohtoročných majstrovstvách Európy v Nemecku, Koemanova verejná kritika urazila.