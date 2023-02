III. liga Západ: Neférová súťaž? O postupe do druhej ligy možno rozhodne niekto iný

BRATISLAVA. Zimná prestávka je dlhá. Počas nej dochádza k viacerým zmenám, ktoré môžu ovplyvniť výsledky.

Jarná časť tretej ligy Západ štartuje cez víkend 4. a 5. marca. Súťaž vedie klub, ktorý je rezervou Spartaka Trnava. OFK Dynamo Malženice má na čele jednobodový náskok pred FC Slovan Galanta.

„Sme si vedomí nášho jesenného umiestnenia. Všetkých v klube to veľmi teší, no zároveň zaväzuje k zodpovednej práci do jari. Ciele v klube boli vždy vysoké, nakoľko majiteľ klubu nám vytvára optimálne materiálne a ekonomické podmienky k danej úrovni súťaže,“ pred štartom jarnej odvety povedal tréner OFK Dynamo Malženice Ján Škreňo.