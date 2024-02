Calzona už vie, kde Neapol tlačí topánka: Potrebujeme to vyriešiť, nemáme veľa času

Nigérijský útočník Victor Osimhen síce svojím druhým gólom v priebehu štyroch dní poslal hostí do vedenia, ale v 90+6. minúte zachránil pre domácich bod Zito Luvumbo.

"Vedeli sme, že Cagliari má v domácom prostredí vždy silný štart i finiš, na čo sme boli pripravení. Často sme prichádzali o loptu, čo nás poznačilo najmä v prvom polčase. Druhý bol už z našej strany lepší, mali sme dve dobré šance, ktorými sme mohli zápas 'zabiť', no nevyužili sme ich.

Súčasný kouč slovenskej reprezentácie je v poradí tretí tréner SSC v tejto sezóne. Neapol stále hľadá minulosezónnu tvár, v tabuľke figuruje až na deviatom mieste, štyri body od priečok zaručujúcich účasť v európskych pohárových súťažiach a jedenásť bodov od Bologne, ktorá si zatiaľ drží štvrtú miestenku do Ligy majstrov 2024/25.

Cagliari vydrelo dôležitý bod z hľadiska boja o záchranu, v dvadsaťčlennej tabuľke síce zostalo na 19. mieste, ale so ziskom 20 bodov sa dotiahlo na sedemnáste Sassuolo a osemnásty Hellas Verona.

Calzona sa ho však po zápase zastal: "Môžem povedať, že dokáže urobiť všetko, čo od neho žiadam. Je taký sústredený, že niekedy zabúda na svoje kvality. Je veľmi hanblivý, veľa toho nenarozpráva, no je to schopný hráč a myslím si, že nám čoskoro pomôže."

Potrebujeme vyriešiť naše problémy, no viem, že nemáme až tak veľa času. Musíme sa poponáhľať, aby sme našli lepšie nastavenie po psychologickej stránke. Samozrejme, všetko záleží od výsledkov. Nehľadáme výhovorky, musíme dostať tím do čo najlepšej kondície, aby sa mu na ihrisku darilo."

Po dvoch zápasoch vo funkcii už Calzona vie, kde tlačí mužstvo topánka: "Hlavný problém je v našej psychike. Tím je v dobrej forme, dokázal to v Cagliari i predtým proti Barcelone. Vedeli sme, že to bude škaredý zápas, hralo sa za silného vetra a na vysokej tráve, takže sme museli mať lepší prístup. Hovoril som s hráčmi a našiel som tu schopné mužstvo.

"Bol to veľmi náročný zápas, ktorý chlapci nakoniec zvládli," komentoval duel pre klubový web tréner sardínskeho tímu Claudio Ranieri.

"Bola by naozaj škoda nezískať body. Doplatili sme na nepozornosť v defenzíve a je pre nás dobré, že to Neapol nedotiahol do konca. Nezaslúžili sme si prehrať.

Som na chlapcov hrdý, pretože sme hrali proti úradujúcemu majstrovi, tímu s obrovskou kvalitou. Ukázalo sa veľké srdce tohto tímu, sila štadióna a jeho ľudí, ktorí nám umožnili dosiahnuť zaslúženú remízu."

Tabuľka Serie A