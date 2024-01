Takáč dostal ponuku zo zahraničia. Príde Trnava o jedného z lídrov?

TRNAVA. Futbalový klub Spartak Trnava rieši v úvode zimnej prípravy zmeny v kádri a vyzerá to tak, že mnohé otázky by mohol mať vyjasnené už pred odchodom na herné sústredenie na Malte.

V lete to môžeme prehodnotiť a uvidíme, aká bude situácia vtedy. Teraz to nie je aktuálne," vyjadril sa k veci Dominik Takáč.

"Je to pre mňa ako trénera nové, takú krátku prípravu som nezažil ani ako hráč. Vzhľadom na to, že prestávka bola krátka, hráči nič nestratili z fyzickej pripravenosti a silovej zložky. Postupne na záťaž nabehneme, využijeme sústredenie na Malte," dodal trnavský kouč.

Podmienky na prípravu na Malte si pochvaľuje aj kapitán Martin Mikovič.

"Je to tam na výbornej úrovni, možno by som len prijal viac rozličných jedál. Hotel je však krásny, výhľad máme na more, trénovať môžeme na prírodnej tráve, je to vždy lepšie ako zaberať na umelej tráve," uviedol Mikovič.

