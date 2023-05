Trnavčania potvrdili bronzovú priečku, Žilinu zostrelil hetrikom Taiwo

Michal Gašparík, tréner Spartaka: "Tým, že v tomto zápase už o nič nešlo, sme si vyskúšali iné rozostavenie. Chvíľu sme sa v ňom hľadali, potom sme sa do toho ale dostali a aj pomocou rozostavenia sme si vytvárali dosť gólových príležitostí.

Zápas bol ako sa patrí na posledné kolo, keď už o nič nejde. Diváci mohli vidieť viac gólov na oboch stranách, neskončilo to taktickým bojom. Som veľmi rád, že Taiwo dal konečne hetrik, doteraz sa mu to nepodarilo iba preto, že som tréner ja a vždy som ho striedal, keď bolo 2:0.

Prial som mu tie hetriky až v budúcej sezóne, keď tu zostane. Chceme ho získať, verím, že sa nám to podarí. To je pre nás priorita. Čaká nás najťažšie obdobie, chceme káder omladiť, skvalitniť, dosť hráčov vymeniť. Uvidíme, čo sa podarí. Ciele sme splnili, aj tretie miesto, aj víťazstvo v pohári a pred nami sú ďalšie výzvy."

Jaroslav Hynek, tréner Žiliny: "Začnem inak, chcem pogratulovať devätnástke Žiliny, ktorá vyhrala dorasteneckú ligu. Pracovali skvele a majú odmenu. Taktiež gratulujem aj Trnave k zisku poháru. Zápas ovplyvnilo veľa vecí, ktoré smerujú k play off súboju v utorok. Či už je to zostava, alebo taktické veci, to ale neospravedlňuje výkon.

Do duelu sme naskočili dobre, dali sme gól a hrali sme tak, ako sme si predstavovali. Hráči boli naladení a plnili veci, ktoré sme tam chceli dať. Ale potom si naraz niektorí hráči začali hrať akoby svoju hru. Držali sme loptu, nehrali sme takú krátku hru v určitých pasáž, ako sme chceli a pustili sme súpera do vyrovnania.

Neviem ako komentovať gól na 2:1, či vôbec bol alebo nie, to je zložité. Pri treťom sme súperovi namazali prihrávku… Výkonnosť tímu sa striedala, Spartak mal dnes viac gólových šancí. Dostali sme sa na kontakt, možno sme mohli vyrovnať, Trnava ale zvýšila na 4:2 a prakticky rozhodla.

Videl som kvalitné výkony mladých hráčov, aj určité pasáže, s ktorými som bol spokojný, ale tiež výkony, s ktorým som spokojný nebol. Verím, že sa z toho otrasieme a naladíme sa tak, aby sme utorňajší duel zvládli."