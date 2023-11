Takáč chytil penaltu, ale Trnave to na body nestačilo. Ludogorec rozhodol v 95. minúte

/zdroj: Sport 1, TASR/

Michal Gašparík, tréner Spartaka Trnava: "Určite nás to mrzí po takomto priebehu. Prvý polčas bol vyrovnaný, taký nudný futbal. My sme postupne však robili všetky striedania smerom do ofenzívy, chceli sme hrať na víťazstvo. Cez polčas sme sa rozhodli, že dáme do hry ofenzívnejšiu ´desiatku´ namiesto Bainoviča. Podarilo sa nám vyrovnať zápas. Z toho nudného zápasu sa stal výborný. Súper potreboval vyhrať, my sme chceli vyhrať. Boli sme veľakrát dezorganizovaní. Mali sme situácie, v ktorých sme išli dvaja na jedného, dvaja na dvoch, ale zle sme ich vyriešili. Brankár Takáč nás podržal, no my sme dali súperovi darček. Ešte tridsať sekúnd pred koncom sme mali loptu na kopačkách a to sa nemôže stať, je to veľká škoda."

Martin Mikovič, obranca Trnavy: "Mrzí ma strata bodov, siahali sme na ne. Takáč chytil penaltu a viaceré čisté šance, v závere tam mohlo byť lepšie riešenie aj odo mňa. Posledných pätnásť minút do konca to bol futbal, ktorý sa ľuďom páčil."

Dominik Takáč, brankár Trnavy: "Oni na konci potrebovali dať gól, tak sa hralo hore-dolu. Prišla lopta na kraj, potom center, mne sa to nepodarilo chytiť. Na dorážku som nemal šancu. Zaslúžili sme si bodovať najmä za výkon v druhom polčase, mrzí ma to."

Erik Daniel, krídelník Trnavy a strelec gólu: "Vedel som, že pri góle sa to budem snažiť strelou ´obaliť´, no hrdina som bol iba pár minút. To je smutné, najmä kvôli fanúšikom, že sme sa nerozlúčili lepším výsledkom. Ludogorec má väčšiu kvalitu, no mohli sme dať na 2:1 a zápas by sa úplne inak otočil, pretože oni potrebovali vyhrať. Taký je futbal, v posledných minútach sa na nás nalepila smola."