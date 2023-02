Real nezvládol zápas s Mallorcou, strelil si vlastný gól a nepremenil jedenástku

MADRID. Futbalisti Realu Madrid prehrali v nedeľňajšom zápase 20. kola La Ligy na ihrisku RCD Mallorca 0:1 po vlastnom góle Nacha Fernandeza z 13. minúty.

"Biely balet" nevyužil obrovskú príležitosť na vyrovnanie v druhom polčase, keď pokus Marca Asensia z jedenástky vyrazil brankár Predrag Rajkovič na roh.

Pre Real to bola iba tretia ligová prehra v tejto sezóne, ktorá nahrala do kariet FC Barcelona. Líder súťaže mal pred úhlavným rivalom päťbodový náskok a k dobru večerný zápas so Sevillou.