Simeone dostal darček k jubileu. Atletico si vybojovalo účasť v Lige majstrov

Simeone po zápase pokorne ocenil podporu, ktorej sa mu v klube za dlhé roky dostáva.

"Je to niečo vzácne. Som za to vďačný. Mám šťastie, že ma klub tak dlho podporuje. Ďakujem aj všetkým hráčom, ktorí tu pôsobili a umožnili mi to.

Toto víťazstvo je dôležitý moment aj pre hráčov, ktorí sú momentálne tu. Majú za sebou náročnú sezónu. V Lige majstrov sme obstáli solídne, v La Lige sme ale nedokázali udržať konzistentné výkony.

Dali sme veľa gólov, no aj veľa inkasovali. Ale cieľ postúpiť do Ligy majstrov sme splnili, tvrdo sme preto pracovali a zaslúžene sme to dosiahli. Pre klub je dôležité, že bude opäť v Lige majstrov," citovala 52-ročného bývalého hráča Atletica agentúra DPA.