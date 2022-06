Marcelo sa lúči s Realom Madrid. Prišiel som ako chlapec, odchádzam ako chlap, povedal

"Musím poďakovať Raúlovi, ktorý tu sedí. Veľmi si mi pomohol, keď som prvýkrát prišiel. Nezabudnem, ako si nám dal darček a veľa rád, keď sa mi narodil syn Enzo. Ty a tvoja rodina ste vždy boli veľmi starostliví. Nikdy na to nezabudnem. Vždy som sa snažil nasledovať tvoj príklad," povedal Marcelo. Hráč, bez ktorého si madridskí fanúšikovia dlhé roky nevedeli predstaviť ľavú stranu defenzívnej formácie, prišiel do Realu ako 18-ročný tínedžer v roku 2007 z brazílskeho klubu Fluminense.

S brazílskou reprezentáciou vyhral Pohár konfederácií a získal dve olympijské medaily.



"Z Brazílie som odišiel hrať za veľký európsky tím. Ako 18-ročný som podpísal zmluvu s Realom Madrid. Bolo to obrovské dobrodružstvo a dnes odtiaľto odchádzam ako hráč s najväčším počtom trofejí v histórii najlepšieho klubu na svete," dodal Marcelo, ktorému prezident klubu Florentino Pérez odovzdal zlaté a diamantové odznaky Realu Madrid so slovami, že madridský klub bude vždy jeho domov.



Marcelo poznamenal, že pred odchodom do "futbalového dôchodku" plánuje hrať ešte niekoľko rokov a potom chce spolupracovať s Realom Madrid.

"Toto je deň radosti, nie smútku. Prišiel som ako chlapec a odchádzam ako muž," zakončil Marcelo.