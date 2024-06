Hráčov Walesu za výkon v Trnave vypískali, tréner sa fanúšikom ospravedlnil

Úspech Walesanom nepriniesol ani boj o Euro 2024, keďže v play-off prehrali s Poliakmi po penaltovom rozstrele a nepostúpili do Nemecka.

"Piskot našich divákov v Trnave chápem, veď sám som fanúšik. Po skončení zápasu som sa spoločne s hráčmi išiel s našimi priaznivcami rozlúčiť, chalanom som povedal, že to zoberiem na seba.

Ospravedlnil som sa im. Ich podpora bola enormná, o to je daný výsledok viac frustrujúci,“ povedal podľa webu walesonline.co.uk. kouč, ktorý vedie reprezentáciu Walesu od roku 2020 a prehra v Trnave bola najvyššia, akú pod jeho taktovkou utrpeli hráči Walesu.



"Ak sa kompetentní rozhodnú, že nie som tým správnym človekom na to, aby som mohol viesť tento tím, tak to budem akceptovať. Aj súboj na Slovensku nám však ukázal, že máme k dispozícii viacero mladých hráčov s perspektívou,“ doplnil Page.

Wales pod Tatry skutočne pricestoval bez viacerých opôr či sksúenejších futbalistov. Z rôznych dôvod absentovali napríklad Ben Davies, Chris Mepham, Connor Roberts, Joe Rodon, Neco Williams, Aaron Ramsey, David Brooks či Harry Wilson.



"Slováci sa na góly nenapracovali, sami sme im ich darovali. Neberte to ako výhovorku, ale Slovensko sa už niekoľko dní pripravuje na európsky šampionát.

Boli spolu v kempe dlhé týždne, sú konsolidovanejší, pričom niektorí naši chlapci hrali ešte pred pár dňami zápasy. Pred prvým prípravným duelom sme mali iba dve tréningové jednotky,“ argumentoval bývalý obranca Sheffieldu United či Coventry City.