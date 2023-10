Záver prvej fázy kvalifikácie sedemnástke nevyšiel, proti favoritovi hladko prehrala

TA'QALI. Slovenskí futbalisti prehrali v treťom zápase prvej fázy kvalifikácie ME 2024 hráčov do 17 rokov so Španielskom 1:5.

Už pred utorňajším stretnutím však mali istý postup a stali sa jediným tímom, ktorý skóroval proti súperovi z Pyrenejského polostrova.

Jediný presný zásah slovenského tímu v záverečnom zápase ôsmej skupiny prišiel vďaka vlastencu Xaviho Esparta v 28. minúte.

Víťazný gól Španielov, ktorí si zaistili prvé miesto v tabuľke, strelil desať minút predtým Adrián Arnucio.