Mladí Slováci favorita trápili. Máme na druhé miesto, ak Rusov vyradia, vraví Trusa

ŽILINA. Slovenskí futbalisti do 21 rokov potrápili favorizovaných španielskych rovesníkov v oboch vzájomných súbojoch, v októbri v Seville aj v utorok v Žiline však prehrali 2:3. Tréner Jaroslav Kentoš hovoril po dvojzápase o veľkej škole pre svojich zverencov, ktorí si zmerali sily s potenciálnymi budúcimi hviezdami La Ligy či ďalších elitných súťaží. Slovensko má v C-skupine kvalifikácie ME 2023 na konte dvanásť bodov a v závislosti na osude ruského mužstva aj šancu zahrať si baráž. Chyby rozhodli zápas

Slováci v Španielsku dvakrát viedli, na vlastnom štadióne vyrovnali na 1:1 a znížili na 2:3, no výsledok sa v oboch prípadoch zrodil rovnaký. "Doma sme odohrali vyrovnanejší zápas, Španieli nás v ich domácom prostredí viac zatlačili do defenzívy. Ak by kontaktný gól na 2:3 prišiel skôr, mali by sme viac času. Španieli nás nepúšťali do finalizácie, vytvorili sme si málo gólových príležitostí a boli sme málo nebezpeční. Zakončovali sme najmä zo stredných vzdialeností, Španieli si v druhej časti druhého polčasu dávali väčší pozor, už mali väčší rešpekt," povedal Kentoš.

Hostia dominovali najmä na začiatku stretnutia, expresne sa ujali vedenia a trafili spojnicu: "V úvode sme hrali pasívne, Španieli nasadili vysoké tempo. Musíme brať do úvahy, že ich futbalisti hrávajú v takej intenzite zápasy každé tri dni. Pre našich chlapcov to bolo niečo nové, v našej prvej a druhej lige sa zápasy v takej intenzite nehrávajú. Pre chalanov to bola veľmi dobrá škola. Chyby, ktoré sme urobili, rozhodli zápas. Španieli zas ukázali kvalitu, keď ich dokázali potrestať."

Najbližšie proti Malte Domáci sa postupom času vyrovnali súperovi a pred polčasovou prestávkou vyrovnali aj stav. "Behali sme bez lopty prvých pätnásť minút, štart mali Španieli výborný, dali hneď gól a sebavedomie im enormne vzrástlo. Cez tú pasáž sme sa museli dostať, potom sme sa dostali do hry a bolo to trochu iné. V Španielsku sme viedli, tam to bolo odlišné. Španieli sú výborní hráči, ale ukázali sme v oboch zápasoch, že môžeme konkurovať takýmto tímom, len musíme byť súdržní a veriť si," zdôraznil stredopoliar Ján Bernát, ktorý strelil gól na 1:1, keď premenil aj opakovanú jedenástku: "Zažil som to nedávno, mesiac alebo dva dozadu som kopal až tri jedenástky. Už som mal tú skúsenosť predtým a snažil som sa zachovať si chladnú hlavu, aby ma to nerozhodilo. Našťastie aj tú druhú som premenil a vyrovnali sme. Keď som videl, že rozhodca ukázal, že sa bude opakovať jedenástka, snažil som sa nič neriešiť a zase si loptu postaviť, aby som ju trafil rovnako. Som rád, že to vyšlo." Mladí Slováci najbližšie nastúpia 3. júna na Malte. O štyri dni neskôr mali hrať v záverečnom kole proti Rusku, to však Európska futbalová únia (UEFA) dočasne suspendovala za inváziu na Ukrajinu.