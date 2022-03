Mladí Slováci strelili Španielom dva góly. Na body to však nestačilo

Jaroslav Kentoš, tréner Slovenska U21: "Nemali sme dobrý vstup do zápasu, hrali sme pasívne a súper sa rýchlo ujal vedenia. Trvalo nám dlhšie, kým sme sa vrátili do zápasu. Na druhej strane musím chlapcov pochváliť za reakciu, že sme našou vlastnou aktivitou prebrali iniciatívu. Odmenou bola jedenástka, ktorú Jano premenil.

Druhý polčas bol z môjho pohľadu šachová partia, nepúšťali sme súpera do šancí. Žiaľ, inkasovali sme z tečovaného priameho kopu a zápas sa preklopil na stranu Španielov. Striedaniami sme chceli oživiť mužstvo, po individuálnej chybe prišiel ďalší gól. Veľmi si cením, že chlapci nezložili zbrane, hrali sme do konca a podarilo sa nám streliť gól na 2:3."

Ján Bernát, autor gólu Slovenska U21: "Pre diváka to bol veľmi dobrý zápas. Španieli ukázali kvalitu, o ktorej sme vedeli. Myslím si, že v určitých fázach zápasu sme sa s tým popasovali veľmi dobre. Škoda, po tom vyrovnávajúcom góle sme mali veľmi dobrú pasáž, keby sme ešte ku koncu prvého polčasu pridali ďalší gól, bolo by to oveľa lepšie. Sú to pre nás veľké skúsenosti."

Sebastián Nebyla, autor gólu Slovenska U21: "Každý si to užil, vedeli sme, že to bude náročný zápas. Prvých 15 minút mali oni nejaké šance, mohli dať viac gólov, ale strelili iba jeden. My sme boli stále v hre, potom sme vyrovnali z jedenástky. V druhom polčase sme chceli hrať stále to isté.

Dali nám gól na 1:2 z tečovaného priameho kopu, bolo to nešťastné. Chceli sme zvrátiť výsledok, aj za stavu 1:3 sme stále chceli ísť za gólmi. Jeden sme strelili až v 90. minúte, škoda toho výsledku, bol to veľmi dobrý zápas a ideme ďalej."