Moravčík: Nad Weissom sme možno lámali palicu. Slovan nebude v Lige majstrov outsider

Nie som len futbalový dôchodca, ale už aj taký klasický. Aj keď na to ešte nemám vek, ale po určitom období v živote som si povedal, že budem žiť dôchodcovským životom. Tak to napĺňam a zároveň si ho užívam.

Vraveli ste mi, že ste boli na nedávnom pohárovom zápase medzi Nitrou a Slovanom. Čo naň vravíte?

Bolo fantastické, že Slovan prišiel do Nitry. Najmä po úspechu v podobe postupu do Ligy majstrov. Ľudia boli na jeho hráčov zvedaví. Chceli ich vidieť naživo. Bola z toho krásna návšteva, päťtisíc ľudí.

O kvalite futbalu sa však dá polemizovať, najmä z môjho pohľadu futbalového fajnšmekra. Veľmi som si to neužil, bola to taká futbalová fraška, keďže sa stretol Dávid s Goliášom. Od začiatku bolo isté, ako sa to skončí. Bolo ale sympatické od hráčov Nitry, že sa snažili, bojovali. Výsledok 0:5 bol celkom prijateľný. Nebolo to až také strašné.

Ľudia si pozreli hviezdy Slovana. Konečne som cítil, že v Nitre žije futbal. Predstavujem si, že tak by to malo byť aj do budúcna. Takto by mal fungovať futbal v Nitre. Mala by sa hrať liga, na ktorú bude chodiť štyri, päťtisíc ľudí. Vtedy by som bol spokojný a šťastný. Vravím, som na dôchodku, ale dúfam, že sa toho dožijem.