Budú hrať aj menej vyťažení hráči. Calzona prezradil, prečo si za súpera zvolili San Maríno

"Chceli sme hrať ťažšie zápasy, jeden sa nám podaril s Walesom, ktorý má dobré postavenie v rankingu FIFA. Ďalšie sme hľadali spomedzi tých, ktorí sú na EURO. Mená vám však nepoviem, pretože by to nebolo správne," povedal Calzona.

Pôvodne chcel niektorého z účastníkov ME, no meno konkrétnych tímov odmietol pre TASR prezradiť:

Sanmarínčania prerušili v marci 12-zápasovú sériu prehier, ktorá trvala vyše roka. V prípravnom zápase so Svätým Krištofom a Nevis vtedy remizovali 0:0 a bolo to ich druhé stretnutie pod trénerom Robertom Cevolim.

Sme však profesionáli a pôjdeme do toho len s tým, že je to zápas na profesionálnej úrovni. Chceme ho vyhrať a robiť veci, ktoré sme si natrénovali," povedal 28-ročný Haraslín k stredajšiemu duelu.

Iný pohľad na papierovo jasný zápas dal útočník Lukáš Haraslín. "Keď idete do zápasu s tým, že ste jasný favorit a oni nevyhrali 20 rokov, vŕta vám to v hlave.

"Budú hrať aj menej vyťažení hráči. Som ale spokojný so všetkými, vkladajú sa do toho, ukazujú maximum. Veľmi dobrý pocit mám z mladých hráčov. Nastúpia rozliční brankári, striedať ich nebudem, keďže chcem vidieť viac hráčov v poli," priblížil kormidelník.

Záverečná nominácia bude známa o tri dni, no kouč Slovákov zatiaľ jasno nemá. Na ME však určite nepôjde Tomič, ktorého trápi zranenie.

"Bohužiaľ, nevieme ho dať za tak krátky čas dokpy. Uňho je veľmi pravdepodobné, že nebude nominovaný na EURO. Vedeli sme o tom už pred týmto zrazom a chceli sme to nejako vyskúšať.

Vyšetrenia ukázali, že sa už nedá dohromady. Rozhodol sa zostať tu s nami aj keď vie, že na EURO nepôjde," povedal Calzona ohľadom hráča pražskej Slavie a pokračoval:

"Má natrhnutý sval, stalo sa mu to na tréningu v klube. Hneď, ako sa mu to stalo, mal magnetickú rezonanciu. My sme urobili ďalšiu, ale to zranenie je takého rozsahu, že mu neumožňuje hrať."

Haraslína čaká druhý vrcholový turnaj. Premiéru mal pred troma rokmi na ME 2020, kde zasiahol do všetkých troch zápasov.