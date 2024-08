V Slovane nebola teplá voda. Za polroka som mal len jednu výplatu, tvrdí bývalý hráč

Futbalové Slovensko však úspech opäť rozdelil a rozvadil. Na hry do Sydney 2000 išiel už oslabený tím bez viacerých opôr vrátane Szilárda Németha, Petra Babniča, či Ľubomíra Meszároša.

BRATISLAVA. Futbalisti Slovenska si v ére samostatnosti účasť na olympiáde vybojovali iba raz. Tím pod vedením trénera Dušana Radolského skončil na ME do 21 rokov (2000) na štvrtom mieste, čo znamenalo miestenku.

„Nepustili nám najlepších strelcov. Som presvedčený, že ak by tam títo chlapci boli, strelili by potrebný jeden gól, ktorý nám chýbal na postup zo skupiny,“ ľutuje Radolský.

Na LOH navyše nemohol hrať ani ďalší kľúčový hráč - Vratislav Greško, ktorý si musel odpykať dištanc za červenú kartu z ME.

V tom čase chytal za Bohemians Praha. V roku 2003 zamieril do Zenitu Petrohrad, kde strávil šesť rokov. Ešte predtým však mal namierené do anglického Evertonu. Prestup mu však skomplikoval odchod Petra Čecha do Rennes. „Keď ho Sparta predala za 150 miliónov, Bohemiansu sa zdalo dohodnutých 40 miliónov od Evertonu málo,“ vysvetľoval Čontofalský.

V drese Zenitu vyhral šesť trofejí, vrátane Európskej ligy a Európskeho Superpohára (obe v roku 2008). Pôsobil na Cypre i v Grécku. Tri sezóne bol hráčom pražskej Slavie (2011 – 2014).