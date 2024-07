Slovenky čaká posledný kvalifikačný dvojzápas. Máme motiváciu, znie z kabíny

Slovenky majú pred záverečnými dvoma zápasmi šancu už iba na postup z tretej priečky, na ktorej priebežne figurujú s tromi bodmi. Už prípadný bod so Škótskom im môže dať definitívu účasti v baráži o postup.

NITRA. Slovenské futbalové reprezentantky čakajú záverečné dva zápasy v B-divízii kvalifikácie ME.

Úvodný tréning sa ešte uskutočnil v podvečerných hodinách, no realizačný tím sa rozhodol nastaviť harmonogram tak, aby zvýšená záťaž pre organizmus nepriniesla neželané svalové problémy.

Slovenky začali s tréningovým procesom na štadióne pod Zoborom od pondelka. Pred domácim stretnutím so Škótskom ich čaká príprava v teplotách, ktoré atakujú 35 stupňov Celzia.

Slovenky sa stretli so Škótkami v apríli a na pôde priebežného lídra skupiny prehrali tesne 0:1. Práve zo vzájomného duelu môže vychádzať príprava na piatkový zápas.

"Po zverejnení nominácie sa k nám dostalo, že Žemberyová si roztrhla krížny väz a Fischerová má natrhnutý zadný stehenný sval, takže to sú pre nás dosť veľké problémy," vyjadril sa Švihorík, ktorého spolu s jeho kolegom Petrom Kopúňom teší aspoň návrat Tamary Morávkovej a Kristíny Panákovej.

Trénerský tím sa ani pred záverečným zrazom kvalifikačného cyklu nevyhol vynúteným zásahom do nominácie. Zranenie utrpela Laura Žemberyová, ktorá figurovala v základnej zostave v júnovom domácom stretnutí so Srbskom (0:4).

"Poviem otvorene, že už vtedy sme našli veľmi veľa pozitív. Dostali sme gól zo štandardnej situácie a z hry sme si vytvorili príležitosti.

Ten zápas bol pre nás hrateľný a stále nás veľmi mrzí, že sme vtedy bod nezískali, pretože sme na to mali. Nebolo to o tom, že by nás Škótky prevalcovali a strelecky sa trápili. Boli sme im viac ako vyrovnaným súperom," dodal Švihorík.

Tabuľka skupiny B2 v kvalifikácii na ME