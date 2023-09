Ronaldo držal jeho tvár v dlaniach. Keď Dúbravka videl jeho kopačku, len sa modlil

No opäť loptu nespracoval ideálne. A v snahe dotiahnuť na ňu trafil len brankára. MARTIN DÚBRAVKA zostal ležať, museli ho ošetriť, vyzeralo to vážne.

Favoritovi J-skupiny v kvalifikácii EURO 2024 sa nedarilo podľa predstáv, tréner v tom čase chystal až trojnásobné striedanie. A Ronaldo sa sčista-jasna dostal do veľkej šance.

Ronaldo aj vďaka tomu, že je hrajúcou futbalovou legendou, vyviazol zo situácie iba so žltou kartou a napriek slabému výkonu zápas dohral až do konca.

Po zápase sa tešil z víťazstva 1:0 nad Slovenskom. Rozhodujúci gól strelil Bruno Fernandes, druhý bývalý spoluhráč Dúbravku z Manchester United.

Martin, aké slovo sa vám derie na jazyk po zápase ako prvé?

Škoda. Je to veľká, veľká škoda. Vždy som vravel, že aj proti favoritom sa dá hrať. Tréner nás dnes dobre pripravil, dal nám cenné informácie, boli sme veľmi dobre mentálne nastavení. Hrať s takýmto mužstvom vyrovnanú partiu, dokonca byť v niektorých pasážach lepším mužstvom, no nezískať ani bod, to je naozaj škoda.