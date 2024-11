Slovensku ide v Lige národov o veľa. Výsledky ovplyvnia aj kvalifikáciu MS 2026

Práve nasledujúca verzia renkingu, ktorá bude zverejnená 28. novembra, bude rozhodujúca pre nasadenie do košov pred žrebom európskej časti kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta v roku 2026, ktoré sa uskutočnia v Kanade, Mexiku a USA.

Slováci sú v rámci rebríčka FIFA momentálne 20. najlepšie hodnotený tím Európy. Takéto umiestnenie by znamenalo nasadenie v 2. koši. Nesmú však zbabrať novembrové súboje, aby neklesli v rebríčku na niektorú z priečok znamenajúcu až 3. kôš.

Dôvodom je skutočnosť, že v marci 2025 bude dovedna 24 tímov súťažiť v Lige národov, osem vo štvrťfinále A-divízie a 16 v baráži o postup a zostup. V postupoch nasadzovania a žrebovania preto boli vykonané významné zmeny, aby sa všetky tímy zmestili do rozpisu.

Dovedna bude v hre päť košov, prvé štyri budú obsahovať po 12 národných mužstiev, v tom najnižšom bude šesť tímov. Tímy vyžrebujú do 12 skupín, šiestich štvorčlenných (A až F) a šiestich päťčlenných (G až L).

Aj z tohto dôvodu by bolo prípadné sobotňajšie víťazstvo vo Švédsku alebo inak vybojované víťazstvo v 1. skupine C-divízie Ligy národov veľmi cenné. Dávalo by to totiž Slovensku teoretickú možnosť na reparát.

Celkovo 16 tímov bude v baráži rozdelených do štyroch vetiev play-off, z ktorých najúspešnejšie mužstvá preniknú na MS 2026. V play-off sa nebudú hrať dvojzápasy, ale o všetkom sa rozhodne v jednom stretnutí. Táto etapa kvalifikácie sa uskutoční koncom marca 2026.