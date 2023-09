Fantastický štart do zápasu priniesol Slovensku tri body. Prvý gól padol hneď po rozohrávke

Kvalifikácia EURO 2024 - skupina J

Slováci vstúpili do zápasu neuveriteľným spôsobom . Už po necelých desiatich sekundách viedli 1:0 po presnom zásahu Dávida Hancka. V 3. minúte pridali druhý gól Ondrej Duda. Už v 6. minúte pridal pre hostí tretiu facku Róbert Mak.

O tri dni neskôr ich čaká duel v Luxembursku (pondelok 16. októbra o 20.45 h v Luxemburgu). Kvalifikačné boje uzavrú zápasmi s Islandom (štvrtok 16. novembra o 20.45 h v Bratislave) a v Bosne a Hercegovine (nedeľa 19. novembra o 20.45 h v Zenici).

Na ME v Nemecku postúpia prvé dva tímy z desiatich skupín a tri z Ligy národov.

"To, čo sme povedali v kabíne, sme splnili. Chceli sme dať rýchly gól, nepočítali sme s tým, že budú až tri. Súper potom zmenil herný systém a nám už sa žiaľ nepodarilo pridať ďalší gól. Určite vieme hrať lepšie ako v druhom polčase, gólov mohlo byť aj viac," vravel bezprostredne po zápase pre Sport 1 Róbert Mak.

"Taký štart si v reprezentácii nepamätám. Nám sa podarilo veľmi rýchlo streliť tri góly, čo nám veľmi pomohlo. Aj potom sme pokračovali v našej hre, ale sa súper zavrel. Dôležité sú tri body," pridal hodnotenie Ondrej Duda.

Dávid Hancko opísal gólový moment z prvej minúty pre Sport 1 takto: "Mali sme to nacvičené, máme pripravený tento variant na otvorenie hry. Božo (Boženík) mi to výborne hlavou prehodil a som rád, že mi to tam padlo," vravel obranca Feyenoordu Rotterdam.

"Zápas hodnotím pozitívne. Chceli sme na súpera vybehnúť, dali sme rýchle tri góly. Nemyslím si, že by sme potom poľavili. Zápas sme si užívali, Lichtenštajci potom dosť kúskovali hru. Teší ma, že sme v oboch zápasoch podali dobrý výkon, verím, že budeme v tom pokračovať," hodnotil súboj kapitán Milan Škriniar.

FOTO: Momentky zo zápasu Slovensko - Lichtenštajnsko v kvalifkácii EURO 2024