Hrdina dostal takmer dokonalú známku. Možno ani on sám nevie, aký je dobrý, tvrdí šéf

„Bol to chaos, ale boli to deti. Tie azda nepošlete preč. Super, užívali si to s nami,“ smial sa krídelník Lukáš Haraslín.

Futbalisti Slovenska v kvalifikačnom zápase zdolali Island 4:2 a postúpili na majstrovstvá Európy. Vyšlo im to už tretíkrát za sebou.