Uvidíme, či budem mať po roku viac fanúšikov ako hejterov, hovorí Hyballa

TRENČÍN. „Moje posledné slová na Slovensku boli: Mr. Kozák, ja sa vrátim. Vidíte, ja vždy dodržím slovo,“ hovoril so smiechom Peter Hyballa, čerstvo vymenovaný tréner AS Trenčín, keď sme ho oslovili so žiadosťou o rozhovor.

Nemecko-holandský kouč pôsobil na Slovensku od júla 2018 do januára 2020, DAC Dunajská Streda sa pod jeho vedením prvý raz v histórii klubu umiestnil na druhom mieste tabuľky.

Posledným zápasom Hyballu na lavičke DAC bolo derby na Tehelnom poli a Slovan vtedy viedol Ján Kozák mladší. Tréner belasých mu vtedy povedal, nech sa vráti do Nemecka. Hyballa vtedy reagoval slovami: „Mr. Kozák, ja sa vrátim.“