Sklamanie na Tehelnom poli. Slovan Bratislava končí púť v pohárovej Európe prehrou

Vladimír Weiss, hlavný tréner Slovana: "Keď prehráte, nemôžete byť spokojní, ale odohrali sme výborný zápas. To, čo som od hráčov chcel, to do bodky splnili až na efektivitu. Mali sme veľa šancí, keď nedáte gól, nemôžete pomýšľať na dobrý výsledok. Ich náskok z prvého zápasu bol veľký, mali sme tri štyri momenty v prvom polčase. To sa nám nepodarilo a z prvej chyby sme dostali gól. Musím hráčov pochváliť, išli na doraz a ľudia ich po zápase vytlieskali."

Juraj Kucka, kapitán Slovana: "Ťažký zápas, išli sme do toho s tým, že od začiatku musíme vysoko napádať a ísť do toho naplno. To sa nám aj podarilo, vypracovali sme si šance, žiaľ, neboli sme efektívni. Mrzí nás to, ale pokazili sme si to inkasovanými gólmi v prvom zápase."

David Strelec, útočník Slovana: "Myslím si, že prvý polčas sme hrali ako tím, boli sme oveľa lepší ako súper. Mali sme veľa šancí, no škoda, že sme nedokázali dať gól na 1:0, bolo by to otvorené. Ja som mal tiež veľkú šancu, z čoho musím dať gól."

