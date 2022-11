České kluby budú na jar v Európe chýbať. Tréner Slavie: Je to veľké sklamanie

PRAHA. České futbalové kluby nebudú mať prvýkrát od sezóny 2019/2020 zastúpenie v jarnej fáze európskych súťaží.

Vo štvrtok stratila definitívne šancu v Európskej konferenčnej lige aj Slavia Praha, ktorá doma remizovala s tureckým Sivassporom 1:1 a v tabuľke G-skupiny obsadila nepostupovú tretiu priečku.

Slavia potrebovala vyhrať, aby ešte teoreticky mohla pomýšľať na prienik do ďalšej fázy, no ani to by jej napokon nestačilo.

Rumunský tím CFR Kluž totiž doma nezaváhal v súboji s Ballkani (1:0). "Som sklamaný. Postup do jarnej časti nie je povinnosť, ale fakt, akú cestu sme do skupiny mali, a potom sme v nej vyhrali iba dva zápasy zo šiestich, to je to veľké sklamanie," priznal tréner Jindřich Trpišovský pre web Slavie.