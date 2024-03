Červená karta zabila futbal a nádej Slavie. Aj Giroud sa divil, čo sa rieši

BRATISLAVA. "Najviac ma mrzí to vylúčenie, pretože sme v jedenástich nemohli ukázať viac. Som veľmi zvedavý, aký by bol výsledok," hovoril po zápase na ikonickom San Sire tréner Jindřich Trpišovský.

Pražská Slavia prehrala 2:4, pričom posledný gól inkasovala päť minút pred koncom. Napriek vyše hodinovému oslabeniu siahala na nádejný výsledok.

Ak by na pôde sedemnásobného šampióna Ligy majstrov AC Miláno prehrala o jediný gól, mala by stále reálnu šancu na postup do štvrťfinále Európskej ligy.