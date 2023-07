Zmrhal nechce podceniť súpera Slovana, očakáva náročný súboj

"Tešíme sa na stredu i na našich fanúšikov. Urobíme všetko pre to, aby sme do novej sezóny vstúpili úspešne.

Nesmieme nič podceniť a zároveň musíme byť trpezliví. Chceme to doma zvládnuť, no nech si nikto nemyslí, že na nás čaká niečo ľahké," upozorňuje Zmrhal, citoval ho klubový web.

FC Swift Hesperange v uplynulom ročníku zosadil z luxemburského ligového "trónu" klub F91 Dudelange, ktorý sa v sezónach 2018/2019 a 2019/2020 prebojoval do skupinovej fázy Európskej ligy.

Ak "belasí" postúpia cez Hesperange, v Lige majstrov na nich čaká arménsky FC Uratu Jerevan alebo HŠK Zrinski Mostar z Bosny a Hercegoviny.

Druhé kvalifikačné kolo LM by začali na pôde súpera 25. alebo 26. júla a odveta by bola na programe 1. alebo 2. augusta na Slovensku.

Ak Slovan neuspeje proti Hesperange, "presunie" sa do 2. kvalifikačného kola Európskej konferenčnej ligy a v ňom vyzve švédsky BK Häcken z Göteborgu alebo waleský The New Saints. Prvý duel by sa hral 27. júla a odveta 3. augusta.