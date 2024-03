Zdravím všechny příznivce českého a evropského fotbalu! Slavia se v odvetě osmifinále Evropské ligy ve Fortuna Areně postaví italskému týmu AC Milán. Svěřenci trenéra Trpišovského si z Itálie přivezli prohru 2:4. Už po 26 minutách byl vyloučen za tvrdý faul slávistický záložník Malick Diouf, který tak v odvetě domácím nepomůže. Slavia pak do první pauzy třikrát inkasovala po trefách Girouda, Reijnderse a Loftuse-Cheeka. Za Pražany v první půli alespoň snížil Douděra. I přesto, že hrála Slavia o deseti, dokázala po trefě Schranze snížit na rozdíl jediné branky. Když už to vypadalo, že si sešívaní odvezou do odvety jednogólové manko, skóroval v 85. minutě Pulišič. Pražané ale i o deseti předvedli dobrý výkon, ale doplatili na špatné koncovky poločasů. Ve FORTUNA:LIZE je Slavia druhá o bod za Spartou. V posledních třech ligových utkáních navíc vstřelila 7 gólů (výhra nad Pardubicemi 3:0, remíza na Spartě 0:0 a v minulém kole výhra s Teplicemi 4:0). Také AC Milán je v italské lize na druhé pozici a na vedoucího městského rivala Inter ztrácí 16 bodů. Oproti Slavii ale AC vstřelilo v posledních třech ligových utkáních pouhé tři branky (remíza s Atalantou 1:1, výhra na hřišti Lazia Řím 1:0 a v minulém kole výhra doma s Empoli 1:0). Sešívaní musí vstřelit minimálně tři branky, aby prošli poprvé od sezóny 2020/21 do čtvrtfinále. Úvodní výkop je naplánován na 18:45.