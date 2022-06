Blatterovi hrozí väzenie. Na súd prišiel s úsmevom na tvári

Dlhoročný futbalový funkcionár verí, že na súde dokáže svoju nevinu: "Či je futbal na mojej strane? Futbal som ja. V medzinárodnom futbale a vo FIFA som pôsobil spolu 45 rokov. Je to celý môj život, nielen profesionálny. Teraz sa musím trochu brániť, ale budem sa brániť dobre s mojim právnikom a to je všetko. Mám čisté svedomie."

"Som optimistický ako vždy, slnko krásne svieti. Je to len prvý deň procesu, ktorý potrvá takmer dva týždne. Bolo by zlé, keby som sa v prvý deň necítil sebavedomo. Som veľmi sebavedomý," povedal Blatter.

Švajčiarska prokuratúra hovorí o fiktívnej faktúre, ktorú Platini v roku 2011 predložil za svoju údajnú poradenskú činnosť pre FIFA na prelome storočí.

Právnici Platiniho ešte pred začiatkom procesu uviedli, že súd s bývalým šéfom Európskej futbalovej únie (UEFA) je "politicky motivovaný" a je to výsledok "sprisahania", aby sa nemohol stať prezidentom FIFA.

Blatter prišiel v stredu na súd v spoločnosti svojej dcéry Corinne a právneho zástupcu Lorenza Erniho.

Blattera obvinili z podvodu, zlého hospodárenia, sprenevery finančných prostriedkov FIFA a falšovania dokumentov v čase, keď bol jej prezidentom.

Platiniho obvinili z podvodu, sprenevery, falšovania a ako spolupáchateľa údajného Blatterovho zlého hospodárenia.

Súdny proces v Bellinzone by mal trvať do 22. júna, verdikt trojčlennej poroty by mohol byť známy v júli.