Záťaž je ťažko znesiteľná. Ku kritike kalendára sa pridal aj kouč Dortmundu

Kormidelník Borussie Dortmund označil zaťaženie hráčov za ťažko znesiteľné. Tridsaťšesťročný Nemec to vyhlásil pred stredajším duelom Ligy majstrov proti FC Barcelona.

Liga majstrov sa hrá v novom ligovom formáte, ktorý zahŕňa osem stretnutí, o dve viac ako v uplynulých rokoch počas skupinovej fázy.

Ak jeho tím zopakuje účasť vo finále spred roka, bude to znamenať ďalšie zápasy a koniec sezóny v polovici júla. To je takmer dva mesiace po závere Bundesligy a len šesť týždňov pred začiatkom nového ročníka.

Sahin neočakáva, že po jeho vyjadrení príde nejaká zmena, keďže neprišla ani po kritike známejších koučov: "Ani slová Pepa Guardiolu či Jürgena Kloppa to nedokázali zmeniť. FIFA si teraz asi nepovie, že ak to uviedol Sahin, tak to zmeníme."