Ružomberok naďalej lídrom skupiny o udržanie, dvakrát udrel v druhom polčase

Peter Struhár, Ružomberok: "Naše víťazstvo sa nerodilo ľahko. Mali sme nejaké šance aj v prvom polčase, dve po štandardnej situácii. Nebol som však spokojný, ako sme riešili prechody a neboli sme ochotní nabiehať do voľných priestorov. Takto si Zlaté Moravce vedeli dané situácie odkontrolovať. Ťažšie sme sa presadzovali, ako sme si predstavovali. Potom sme vystriedali a trochu sme to aj preskupili. Tým sa obraz hry zmenil. Kým v prvom polčase Bobček zle riešil niektoré situácie, v druhom dal krásny gól, po prihrávke Bóďu. Na to prišiel rýchly prechod a dali sme na 2:0."

Ivan Galád, Zlaté Moravce: "Čakali sme, ako mužstvo zareaguje po prekvapivej domácej prehre s Michalovcami. Nevyšlo to podľa našich predstáv. Sme v takej náročnejšej fáze sezóny. Domáci vyhrali zaslúžene. Kľúčovým momentom zápasu bola jednoduchá situácia, keď útočník zobral loptu nášmu obrancovi a dá gól. Čiže situácia z našej strany pred prvým inkasovaným gólom."