Vymenil si dres s Ronaldinhom. Dnes robí skladníka a dedinského rozhodcu

Posledný zápas v pohárovej súťaži číslo dva odohrala FC Barcelona v sezóne 2003/04. V 4. kole doma remizovala so Celtic Glasgow 0:0 a po prehre 0:1 z prvého merania síl vypadla. Bolo to v ročníku, kedy v prvom kole vyradila po remíze 1:1 a výhre 8:0 FK Matador Púchov.

Je to už dávno. Keď vidím Barcelonu v televízii, vždy si na to pomyslím. A spomienky sú veľmi príjemné.

Najskôr sme si nič neuvedomovali. Až po pár minútach zavládla obrovská eufória. Bol to šok nielen pre Slovensko, ale pre celú futbalovú Európu. Sami sme nevedeli, ako sa nám to vlastne podarilo.

To nie. Pravda je jedine tá, že ho nemám. Daroval som ho do malého baru. Viac o tom ale nechcem hovoriť.

Po fantastickej domácej remíze ste vonku prehrali hanebne 0:8. Čo sa vtedy stalo?

Po fiasku sa Katalánci zodpovedne pripravili a my sme zhoreli v ich ohni. Ukázali nám, čo je to futbal. Nenechávali nič na náhodu a drvili nás, čo to išlo.

Naopak, nám sa roztriasli kolená už pri nástupe. Jednoducho sme sa posrali.

Odchádzali sme do Španielska odhodlaní, ale súper nás rýchlo vrátili do reality. Prvú facku sme dostali už v siedmej minúte a potom to išlo. Nevedeli sme, kde nám hlava stojí. Je ťažko to opísať slovami.