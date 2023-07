Nemal som ani 23 rokov a už mi hrozil koniec kariéry, hovorí Jakub Hromada (podcast Spoza piva)

Začínal v Košiciach, neskôr sa cez Michalovce dostal do akadémie slávneho Juventusu, kde dostal, ako sám hovorí, poriadnu školu života aj futbalu.

Neskôr silneli hlasy, že návratom na Slovensko spravil krok späť. Všetky hlasy stíchli v momente, kedy sa cez Plzeň dostal do Slavie Praha.

Ako je to možné? Presne tak, vypočujte si tento taliansky príbeh v našej epizóde.

Cez hosťovania bol súčasťou aj oboch janovských klubov, no v Sampdorii vlastne za dva roky ani raz nebol.

Trápili ho zranenia, pričom famóznu sezónu 18/19 strávil celú mimo ihriska. Ako povedal v našej debate, bola to preňho najhoršia sezóna.

Kubo je však hráč a človek, ktorý sa nevzdáva. Potvrdil to aj úspešným hosťovaním v Liberci, odkiaľ si ho Slavia stiahla pred jarou 2021 naspäť do tímu. A tam to začalo.

Udržal sa v zostave, darilo sa mu, zahral si proti Arsenalu a za svoje výkony si zaslúžil aj miesto v národnom tíme, ktorý cestoval na EURO.

To je príbeh, však? Ak sa chcete dozvedieť ešte oveľa viac z bohatej kariéry, vypočujte si našu epizódu Spoza piva.