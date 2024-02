Zaujímavosť. Tréner zo štvrtej ligy prechádza do najvyššej súťaže

„Štvrtoligovému FK Gerlachov vyskočil pred začiatkom jarnej časti súťaže neočákavaný problém. Zo dňa na deň musí riešiť trénerskú otázku. Nie však preto, že by v klube neboli spokojní s prácou Romana Bertu.

Práve naopak, veľmi si ju pochvaľujú. Do hry však vstúpil vyšší záujem. Účastník Niké ligy MFK Zemplín Michalovce urobil trénerskú rošádu a nový tréner František Straka ukázal práve na Romana Bertu,“ informuje VsFZ na svojom webe.

Roman Berta je držiteľom najvyššej licencie. Spolu so Strakom v ročníku 2016/17 viedli Ismaily, trojnásobného egyptského šampióna. V Egypte ešte pôsobil v tíme Smouha SC. Neskôr, aby zmenil kontinent a so Strakom odišiel do Libanonu.

Okrem spomínaného Ružomberka na Slovensku trénoval Berta v druholigovom Bardejove, Haniske, Nitre, Trebišove a v poľskej Arke Gdynia.

„Málokto vie, že mal vlastne tri zamestnania. Bol tréner v našom klube, trénoval žiakov v Partizáne Bardejov a učil na základnej škole Bartolomeja Krpelca v Bardejove. V škole sme mu teda vybavili neplatené voľno a musel sa ešte dohodnúť s vedením Partizána Bartejov. Samozrejme, potreboval súhlas aj odo mňa, no ten som mu hneď dal,” uviedol šéf FK Gerlachov Miroslav Dorin.