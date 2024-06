Všetci vyzerajú rovnako, vtipkoval o Juhokórejčanoch. Spoluhráč Sona sa za výrok ospravedlnil

"Sonnyho?" a dodáva: "Mohol by to byť aj Sonnyho bratranec, pretože všetci vyzerajú rovnako."

"Vieš, že ťa mám rád a nikdy by som ťa neznevažoval ani neublížil tebe ani nikomu inému!"

"Sonny! Ospravedlňujem sa ti za to, čo sa stalo, bol to len veľmi zlý vtip," napísal 26-ročný hráč v piatok na svojich instagramových príbehoch.

Uruguaj je v skupine C so Spojenými štátmi, Panamou a Bolíviou na Copa America, ktorá sa bude konať od štvrtka do 14. júla v USA.

Južná Kórea postúpila do tretieho kola ázijskej kvalifikácie na MS 2026, ktoré sa začne 27. júna.