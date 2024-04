Hráč Manchestru City kritizuje nabitý program. Musíme občas aj oddychovať, hovorí

MADRID. Španielsky futbalista Rodri po utorkovom prvom zápase štvrťfinále prestížnej Ligy majstrov, v ktorom jeho Manchester City remizoval na ihrisku Realu Madrid 3:3, povedal, že náročný zápasový program si vyberá daň na jeho fyzickej stránke.

"Každý z nás môže byť lepší, vrátane mňa. Na to, aby sa to stalo, musíme občas oddychovať. Hovorím to úprimne," uviedol pre oficiálny web Európskej futbalovej únie (UEFA) jeden z dirigentov hry úradujúceho anglického šampióna a zároveň obhajcu prvenstva v Lige majstrov.