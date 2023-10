Slovák žiari, jeho cena šla extrémne hore. Porto urobilo veľký obchod, tvrdí expert

V ôsmich zápasoch dal celkovo päť gólov, na ďalšie dva prihral. Ak to berieme hokejovo, tak je druhým najproduktívnejším hráčom súťaže.

Boženík sa tak predstaví opäť v Porte, ale v aréne Estádio do Dragao, ktorá patrí slávnejšiemu klubu FC.

„Som rád, že sa mi darí. Som v pohode a zdravý. Cítim sa výborne. Góly viem dávať, nezabudol som to. O tom som presvedčený,“ vravel sebavedome Boženík.

V reprezentácii však neskóroval už šestnásť zápasov za sebou. Boženík však má predstavu, čo by spravil, keby sa mu to podarilo práve proti Portugalsku.

„Asi by ma chytili až doma. Bolo by to úžasné,“ smial sa Boženík.

Rodák z Terchovej bol pred troma či štyrmi rokmi na slovenskej scéne braný ako zjav.

V januári 2020 prestúpil do slávneho Feyenoordu Rotterdam, spomínala sa prestupová suma štyri až päť miliónov eur. Po dobrom štarte ho však pribrzdilo zranenie a takmer tri roky sa trápil.

Nevyšlo mu hosťovanie vo Fortune Düsseldorf, aj vlani v Boaviste sa trápil. Vysedával medzi náhradníkmi. Jeho cena rapídne klesla, aby za posledné tri mesiace opäť extrémne vyletela.

„Boavista urobila veľký obchod. Ak Róbert udrží svoju skvelú formu do konca sezóny, tak ho predajú za oveľa vyššiu cenu,“ tvrdí v rozhovore pre Sportnet novinár PEDRO CADIMA z denníka O Jogo. Je špecialistom na futbal v Porte. Vysvetľuje aj to, či je dnešné Portugalsko lepšie bez hviezdneho Cristiana Ronalda.

Aká je povesť Róberta Boženíka v Portugalsku?

Je to jeden z najlepších útočníkov v lige, ktorý sa môže pýšiť výnimočnou produktivitou. Začiatok mal mimoriadne silný, dvakrát skóroval proti Benfice, rozhodol o neuveriteľnom triumfe. Následne predviedol ďalšie dobré výkony. Teraz sa možno nachádza v menej produktívnom období sezóny (posledné tri zápasy nedal gól, pozn. red.).