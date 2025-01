Za jeho predchodcu zaplatili vyše milión. Do Budapešti prichádza nekompromisný Ír

Holandského kouča vykúpila spod zmluvy skupina City Group a stal sa trénerom New York City FC. Maďarský klub dostal za svojho trénera vraj pol miliardy forintov (približne 1,2 milióna eur).

44-ročný Ír má za sebou bohatú a dlhú hráčsku kariéru, no ako tréner je ešte pomerne neskúsený. V roku 2018 pôsobil krátko ako hrajúci tréner v indickom klube Atlético Kolkata, potom bol asistentom pri írskej reprezentácii, v Middlesbrough a v Leedsi.

Napriek športovým úspechom však Keane si musel vypočuť aj veľa kritiky za svoje pôsobenie v Izraeli. Odsúdili to palestínske organizácie aj poslanec írskej republikánskej strany Sinn Féin Chris Andrews, podľa ktorého sa Keane upísal rasistickému klubu, ktorý presadzuje apartheid.

Na konci sezóny sa Keane rozhodol opustiť Maccabi, no ešte aj pred pár mesiacmi dostával vyhrážky od aktivistov, ktorí bojujú za práva Palestínčanov.

Po vypuknutí vojny medzi Izraelom a palestínskou organizáciou Hamas ho evakuovali do Grécka a domáca súťaž bola na istý čas pozastavená. V Konferenčnej lige sa však jeho tímu na neutrálnych ihriskách darilo a dostal sa až do osemfinále.

„Pre mňa je kľúčové, že klub vlastne znamená ľudí. Sir Alex Ferguson mi počas leta povedal, nevyberaj si klub, ale ľudí. Myslím si, že to je veľmi dôležité,“ doplnil.

V prvom rozhovore pre klubovú televíziu Ferencvárosu hovoril o tom, že so svojím mužstvom chce hrať atraktívny a energický futbal.

44-ročný tréner v utorok sa prvý raz stretol aj s hráčmi. „Som tu, aby som pomohol,“ zdôrazňoval. Zároveň dodal, že si potrpí na tom, aby hráči boli presní, nemeškali.

V staršom článku pre Guardian Keane prezradil, že pri svojej prvej trénerskej skúsenosti v Indii hneď v prvom týždni musel čeliť problému, že vicekapitán mužstva stále meškal z kondičných tréningov.

„Potrestal som ho, aby som stanovil štandard pre ostatných hráčov. Nemal som s tým problém, pretože ak by som robil čokoľvek, bol by to zlý odkaz pre zvyšok tímu,“ vysvetľoval svoj nekompromisný prístup.