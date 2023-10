Španielom sa vyplatila taktika trpezlivosti. Škótov položil neuznaný gól

SEVILLA. Španielska futbalová reprezentácia vo štvrtok zabránila Škótsku zabezpečiť si definitívne účasť na budúcoročných ME.

Po hodine hry sa však ako prví radovali hostia, no predčasne. Škótsky stredopoliar Scott McTominay zahral ukážkovo priamy kop z ostrého uhla a prudká lopta preletela popred brankára Unaia Simona až do siete.

Územná prevaha domácich sa premietla tiež do počtu streleckých pokusov, no z desiatich španielskych striel prešla na bránku Angusa Gunna iba jedna.

Do hry však vstúpil VAR a v prvom momente sa zdalo, že hlavný rozhodca Serdar Gözübüyük z Holandska skúma možný kontakt škótskeho obrancu Jacka Hendryho so Simonom. Nasvedčovalo tomu aj gesto, s ktorým Holanďan vyrukoval po vzhliadnutí VAR-u.

Následne však zábery odhalili, že predmetom diskusie bol ofsajd, v ktorom sa ocitol Hendry, ponad ktorého hlavu preletela lopta.

"V jednom momente rozhodca povedal, že je to faul, uvedomil si, že to faul nebol, tak to zmenil na ofsajd," uviedol frustrovaný škótsky stredopoliar John McGinn.