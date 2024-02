Slovenská dvadsaťjednotka odohrá dva prípravné zápasy, vycestuje na juh Európy

BRATISLAVA. Slovenská reprezentácia futbalistov do 21 rokov absolvuje v marci prípravné stretnutia proti rovesníkom zo Španielska a Malty.

"Máme pred sebou dve veľmi kvalitné zápasové previerky. Od novembrovej akcie s dvojzápasom proti Chorvátom a Čechom už uplynul dlhší čas, takže, prirodzene, sa aj ja teším na zraz, realizačný tím a hráčov, že sa opäť spolu stretneme,“ prezradil asistent trénera reprezentácie do 21 rokov Tibor Goljan na webe zväzu.

Španieli sa s akýmkoľvek reprezentačným výberom snažia o držanie lopty. Súperi to proti nim majú mimoriadne ťažké, behajú často bez lopty, musia vychádzať z dobrej defenzívy s rýchlym prechodom do útoku,“ pokračoval Goljan.

"Z tých zápasov z predchádzajúceho kvalifikačného cyklu sa dá do určitej miery vychádzať. Vieme, čo môžeme od súperov očakávať.

Španieli aj Malťania boli súpermi tímu SR "21" v boji o postup na ME 2023.

Tibor Goljan, asistent trénera futbalovej reprezentácie Slovenska do 21 rokov. (Autor: TASR - Erika Ďurčová)

Mladí Španieli z ostatných šiestich ME tejto vekovej kategórie hrali až päťkrát vo finále a získali tri majstrovské tituly. Výber Malty je podľa papierových predpokladov súperom iného rangu.

"Proti Malte budeme zrejme prevažnú časť zápasu hrať do hlbokého bloku, pričom si budeme musieť dávať pozor na prechod do obrany. Musím však povedať, že aj Malta disponuje kvalitou. V defenzíve hrajú v rozostavení 5-3-2, majú dobrý prechod do útoku a organizáciu hru.

Pocítili sme to aj my, keď sme pred dvomi rokmi hrali na Malte. Prehrávali sme 0:1 a zápas sme otáčali až v jeho samom závere. Oba zápasy budú síce rozdielne, no spoločným znakom je, že budú veľmi ťažké,“ poznamenal Goljan.