Úspešná spolupráca pokračuje, Švajčiarsko predĺžilo zmluvu s trénerom Yakinom

BERN. Švajčiarska futbalová reprezentácia patrila na EURO 2024 v Nemecku medzi príjemné prekvapenia. V skupinovej časti s piatimi bodmi postúpila z A-skupiny z druhej priečky a v osemfinále vyradila obhajcov titulu Talianov.

Vo štvrťfinále síce Helvéti vypadli s Angličanmi po penaltovom rozstrele, na turnaji však zanechali dobrý dojem.

A trénerovi Muratovi Yakinovi to vynieslo predĺženie zmluvy so Švajčiarskym futbalovým zväzom. V Nemecku výber Švajčiarska zopakoval štvrťfinále z ME spred troch rokov.