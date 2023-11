Bavili ste sa? Zápas v Londýne bol reklama na futbal, zhodli sa Guardiola s Pochettinom

"Bavili ste sa? Bola to dobrá reklama na futbal a vzrušujúci zápas Premier League," vyjadril sa kouč "Citizens" po nedeľnom šlágri, ktorý po divokom priebehu nakoniec nemal víťaza.

LONDÝN. Osem gólov, 32 striel na bránu, množstvo ďalších šancí a nakoniec deľba bodov - to všetko priniesol šláger 12. kola Premier League , v ktorom domáca Chelsea remizovala s úradujúcim majstrom Manchestrom City 4:4.

Loptu si naň postavil 21-ročný Palmer, ktorý pred sezónou prišiel do Londýna práve zo City. Smer strely anglického mladíka síce Ederson uhádol, na razantný pokus však nemal nárok.

Gólové hody pokračovali, v 86. minúte sa zdalo, že hrdinom bude stredopoliar hostí Rodri, ktorý poslal City do vedenia 4:3.

Krátko na to, ako v 25. minúte otvoril skóre, vyrovnal hlavičkou domáci Thiago Silva. Brazílsky obranca sa stal vo veku 39 rokov a 51 dní najstarším strelcom v Premier League od februára 2013, odkedy držal tento rekord krídelník Manchestru United Ryan Giggs.

"Bol to vyrovnaný duel. Myslím si, že výsledok je spravodlivý. Oba tímy hrali na víťazstvo. Nečakal som nič iné. Chelsea ukázala, že má fantastický tím a skvelých hráčov," zložil Guardiola poklonu súperovi.

Hoci som z klubu odišiel, stále mám voči nemu najvyšší rešpekt, veď som v ňom hral 15 rokov. Bolo pekné stretnúť sa s priateľmi. Nepodarilo sa nám zvíťaziť, ale bol to úžasný duel," povedal podľa AFP Palmer, ktorý je špecialista na pokutové kopy.

"Pravdepodobne som nahneval mnohých mojich priateľov v Manchestri," okomentoval svoj gól Palmer. "Poznám mnohých fanúšikov City. Taký je však šport. Áno, bolo to veľmi zvláštne, prvýkrát od svojho odchodu som nastúpil proti City.

Pre Palmera to bol štvrtý gól v prebiehajúcom ročníku, z toho všetky strelil z jedenástok. Chelsea neprehrala proti City prvýkrát od 29. mája 2021, keď Londýnčania zvíťazili vo finále Ligy majstrov (1:0).

Pred zápasom som vedel, že treba byť v jeho prípade opatrný. Potrebuje ešte nabrať skúsenosti, dopriať mu priestor na zlepšovanie. A on sa zlepšuje každým zápasom. Som za neho rád."

Tréner "The Blues" Mauricio Pochettino mladému ofenzívnemu stredopoliarovi verí: "Prišiel k nám na poslednú chvíľu. Od prvého momentu v tíme ukazuje obrovský charakter a predvádza skvelé výkony.

Navyše veľmi dobre pozná brankára Edersona: "Na penaltu sa dlho čakalo, no cítil som sa sebavedomo. Bolo dôležité zostať pokojný a sústredený. Verím mojim prirodzeným schopnostiam. Našťastie to tam padlo."

Pochettino po zápase nepodal ruku Guardiolovi. Neskôr sa za to ospravedlnil, rovnako ako na svoje impulzívne správanie voči rozhodcom v závere stretnutia: "Mal som pocit, že po vyrovnaní sme schopní streliť aj piaty gól. Pýtal som sa (rozhodcu) Anthonyho, prečo ukončil zápas v takom momente.

Uvedomujem si, že som prekročil čiaru. Chcem sa za to ospravedlniť, nebol to dobrý imidž, ani môj, ani pre futbal.

Ospravedlňujem sa aj Pepovi." Guardiola nerobil z nepodania rúk veľkú vedu: "Nie je to žiadny problém. V minulosti sa to už u Pochettina stalo. V závere zápasu bývajú takéto napäté emócie. Je to úplne v poriadku."