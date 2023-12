Genk s Hrošovským živí nádej na postup, Plzeň chce dosiahnuť šiestu výhru

BRATISLAVA. Futbalisti belgického tímu KRC Genk v kádri aj so Slovákom Patrikom Hrošovským nastúpia v záverečnom 6. kole Európskej konferenčnej ligy s cieľom zachovať si šancu na účasť vo vyraďovačke.

"Je to škoda, pretože sme odohrali veľmi dobrý prvý polčas a vzhľadom na všetky naše šance sme mali ísť do prestávky s vedením. Dominovať tu počas 90 minút je prakticky nemožné. Druhý polčas nebol hrozný, ale hrali sme menej kvalitne," uviedol pre uefa.com.

Belgické mužstvo mohlo byť v lepšej pozícii, no v predchádzajúcom stretnutí prehralo práve na pôde "fialiek" 1:2. Podľa trénera Woutera Vranckena si zaslúžili bod:

Futbalisti Genku. (Autor: TASR/LaPresse via AP)

Hráči Plzne chcú nadviazať na predchádzajúcich päť duelov a zostať stopercentní aj po domácom stretnutí s Astanou.

"Nie je to pre nás otázka života a smrti. Stále myslíme na to, že je to európska súťaž, určite dôjde k rotácii hráčov, budeme však chcieť doma vyhrať.

Zostava bude v porovnaní s predchádzajúcim ligovým zápasom určite zmenená a naozaj máme v hlavách to, že v nedeľu cestujeme do Olomouca," povedal kouč Miroslav Koubek.