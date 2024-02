Slovan sa v odvete pokúsi o zázrak. Verím, že to môžeme otočiť, hovorí nová útočná hviezda

Tá bude o to ťažšia, že v domácej odvete nebude môcť slovenský šampión počítať s Vladimírom Weissom mladším, ktorý dostal v Grazi červenú kartu.

BRATISLAVA. Pred futbalistami ŠK Slovan Bratislava stojí náročná úloha zmazať trojgólové manko, ktoré si odniesli po prehre 1:4 so Sturmom Graz v úvodnom zápase play-off o osemfinále Európskej konferenčnej ligy.

Slovan vlani ako víťaz skupiny EKL postúpil do osemfinále, kde bol nad jeho sily FC Bazilej.

Jeho zverenci sa budú môcť spoľahnúť na podporu tribún, Tehelné pole by na zápas európskeho pohára opäť mohlo byť vypredané.

"Budeme bojovať, ale máme úzky káder. Keby sa dalo toto zvrátiť, bude to na hranici zázrakov.

Slovan sa na duel so Sturmom naladil ligovým triumfom 4:1 nad Zlatými Moravcami, po ktorom má na čele tabuľky najvyššej domácej súťaže už 12-bodový náskok a pohodlne kráča za ziskom šiesteho titulu v rade.

Do zostavy sa vracia Kevin Wimmer, rakúsky stopér nehral v Grazi pre trest za tri žlté karty.

Rodrigues: Verím, že to môžeme otočiť

Dvoma gólmi sa proti ViOnu blysol Gerson Rodrigues, ktorý odohral takmer celý zápas.

Presadil sa ako jediný zo slovanistov v Grazi a na jeho kanonierske schopnosti sa bude mužstvo spoliehať aj vo štvrtok.

"Cítil som sa výborne. Potreboval som byť fyzicky pripravený na štvrtok, preto mi takáto minutáž padla veľmi vhod.

Stále verím, že to s Grazom môžeme otočiť a zvládnuť, dáme do toho maximum. Potrebujeme fanúšikov v každom zápase bez ohľadu na to, s kým hráme.

S nimi sme totiž silnejší, či už doma alebo vonku. Všetci sa tešíme na štvrtok, určite bude skvelá atmosféra," uviedol luxemburský útočník pre oficiálnu klubovú webstránku.